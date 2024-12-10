Суд посадил на 19 лет экс-председателя банка БКФ Ольгу Миримскую

Московский Измайловский райсуд признал виновной бывшего председателя банка БКФ Ольгу Миримскую по ч. 5 ст. 291 (дача взятки), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере). Также был приговорен подельник женщины — бывший следователь СК РФ Юрий Носов, сообщается на сайте столичной прокуратуры .

Мужчину признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Миримская в сентябре 2014 года передала через посредников деньги в размере 700 тыс. долларов. Средства предназначались сотрудникам арбитражного суда. Они должны были отменить решение, которое вынесли не в пользу женщины.

Однако посредник Миримской не смог достигнуть договоренностей. Деньги женщине вернули. В октябре 2014 года Миримская дала приятелю 500 тыс. долларов. Их он должен был передать как взятку должностным лицам суда.

Те должны были вынести решение в пользу Миримской по гражданскому делу, в рамках которого у нее с супругом происходил раздел имущества. При этом знакомый не стал выступать посредником в передаче средств и вернул их.

В феврале 2015 года Миримская дала посреднику взятку через приятельницу, которая не знала о предназначении 550 тыс. долларов. Эту сумму в качестве взятки он должен был передать сотрудникам суда, чтобы они вынесли решение по гражданскому делу в ее пользу. Но в этот раз посредник украл и растратил деньги.

С марта 2016 года по июнь 2017 года Миримская регулярно давала взятки следователю Носову за организацию следственных действий, а также принятие решений в ее интересах. Также должностное лицо должно было информировать женщину о ходе расследования. Так, Миримская дала Носову взятки в качестве материальных средств, двух машин и иного имущества.

Суд приговорил экс-главу банка БКФ Ольгу Миримскую к 19 годам исправительной колонии. Она должна будет заплатить штраф в размере 400 млн рублей.

Носов отправится в исправительную колонию строгого режима. Он должен будет заплатить штраф в размере 55,7 млн рублей. Мужчина также лишился права занимать должности на 10 лет и звания подполковник юстиции. Приговор пока в законную силу не вступил.

Миримскую задержали в декабре 2021 года в Москве. В 2015 году женщина занимала 22-е место в рейтинге Forbes «Богатейшие женщины России».