Парки Реутова подготовили программу мероприятий на любой вкус

В Центральном парке городского округа Реутов в среду, 11 декабря, пройдет беговая тренировка с сообществом «БелкиRunners». Участники встречаются у «Кофейни» в 19:20.

В четверг утро в парке начнется с занятий по стретчингу с инструктором Марией. Две группы начнут занятия в 9:00 и 10:00 соответственно. Тренировка пройдет в «Центре культуры и искусств».

В 16:00 в арт-пространстве «За сценой» традиционно начнется занятие из цикла «Библиотека в парке». Все желающие смогут поиграть в настольные игры.

В пятницу всех желающих старше 7 лет приглашают на мастер-класс от компьютерной академии «TOP». Участники будут изучать «3д моделирование новогодних игрушек».

14 декабря, в субботу, активное утро можно начать с сообществом «БелкиRunners». Встреча желающих присоединиться к беговой тренировке у «Кофейни» в 9:50. А в 11:00 у сцены собираются любители скандинавской ходьбы на еженедельное занятие.

В воскресенье в полдень школа программирования «KIBERone» приглашает всех желающих от 7 лет на мастер-класс «Новогодняя открытка, запрограммированная под QR-код».

Парк «Фабричный пруд» предлагает поиграть в настольные игры на мероприятии из цикла «Библиотека в парке». Встреча в деревянном домике у сцены в 16:00. Там же в 16:30 пройдет творческий мастер-класс по тематике цикла.

В субботу в парке в 9:00 пройдут спортивные тренировки. У сцены встречаются любители бега с сообществом «5 вёрст», а в зоне тренажеров — поклонники скандинавской ходьбы.

В парке у ДК «Мир» в среду, 11 декабря, пройдет мероприятие от библиотеки на Некрасова. В стеклянном павильоне арт-пространства «Веранда» встречаются любители настольных игр и викторин.

«Зима в Подмосковье» — это проект губернатора Московской области, объединяющий активности на территории муниципалитетов. В рамках проекта в парках и общественных пространствах Реутова всегда можно найти развлечения и мероприятия на любой вкус.

Все мероприятия рассчитаны на взрослых и детей любого возраста.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.