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сегодня в 15:13

Турнир по самбо в Реутове посвятили Дню Героев Отечества

Золотые медали, стилизованные под орден святого Георгия и украшенные Георгиевской лентой, получили два реутовских самбиста на турнире «Герои спорта». Тимофей Нефедов показал лучший результат в весе до 35 кг, Дмитрий Илюшкин стал первым в весе свыше 88 кг, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Валентина Урунова и Кристина Изотова из Реутова заняли третью ступень пьедестала в своих весовых категориях.

Открытый областной турнир приурочили к Дню Героев Отечества. В нем приняли участие 350 спортсменов из Москвы, Московской, Рязанской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Брянской областей и Донецкой Народной Республики. Среди самбистов отметили высокий уровень конкуренции, в состязаниях участвовали победители и призёры первенств округов и России.

Главным судьей турнира стал председатель коллегии судей федерации самбо Московской области Юрий Гончаров.

Напомним, недавно реутовские самбисты Вадим Дедов и Алексей Зайцев завоевали бронзовые медали на Кубке России по самбо, который прошел в Краснодаре. В соревнованиях принимали участие почти 500 спортсменов из 45 регионов нашей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.