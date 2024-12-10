Инженер-конструктор из Химок приобрела жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Елена Бабешкина работает в АО «НПО Лавочкина» 3 года. Специальность выбрала случайно, когда в выпускном классе искала подходящие ВУЗы для поступления, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

«Идея проявить себя в такой интересной сфере очень вдохновила меня, я отучилась и с тех пор занимаюсь космической техникой. Очень нравится, что работа позволяет выполнять интересные инженерные и научные задачи», — рассказала Елена.

В программе «Социальная ипотека» девушка решила принять участие, чтобы жить в собственной квартире, а не платить за аренду. Коллеги на предприятии подсказали, что можно подать документы, и у нее все получилось.

«Для себя я выбрала квартиру с отделкой в строящемся доме, но уже скоро планирую переехать. При выборе самым важным была территориальная близость к предприятию, на котором я работаю, а также возможность заехать сразу, а не ждать пока закончится длительный ремонт», — отметила девушка.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.