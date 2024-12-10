В молодежном центре «Космос» открылась выставка картин «Герои Отечества»

На выставке были представлены авторские работы ветерана военной службы Владимира Яковлевича Власова, который также является почётным ветераном города Москвы и членом Союза художников Подмосковья.

В своем выступлении Владимир Яковлевич отметил важность патриотизма и необходимость сохранения истории нашей страны. Он подчеркнул, что память о Героях, отдавших свои жизни за Родину, должна передаваться из поколения в поколение. В рамках мероприятия Власов рассказал молодым людям о значении воинских подвигов и о том, как искусство может способствовать укреплению духа патриотизма среди молодежи.

В завершении встречи ребята пообщались с ветераном и написали письма для героев нашего времени — бойцов, которые сегодня защищают Родину в зоне проведения специальной военной операции.

Выставка «Герои Отечества» будет доступна для посещения до 12 декабря. Организаторы надеются, что она привлечет внимание и вдохновит молодежь на дальнейшее изучение истории своей страны и ее героического прошлого.



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