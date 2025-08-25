Россиянам рассказали о синдроме «зеленого ногтя»

Pseudomonas aeruginosa, известная также как синегнойная палочка, представляет собой источник серьезных инфекций и довольно часто встречается в повседневной жизни. Врач-дерматовенеролог Нижегородского филиала ГНЦДК Илья Макарычев в беседе с главным редактором «Стационар-пресс» Алексеем Никоновым рассказал, как избежать синдрома «зеленого ногтя», сообщает pravda-nn.ru .

По словам эксперта, под воздействием Pseudomonas aeruginosa ногти могут приобретать характерный мрачно-зеленый цвет. Заражение может произойти во время косметических процедур, в частности, при нанесении гель-лака на ногти. Повреждение ногтевой пластины, вызванное, например, нагревом, может создать благоприятную среду для размножения бактерий под слоем лака.

Более того, заражение синегнойной палочкой возможно и в бытовых условиях, добавил Макарычев. Бактерии активно размножаются в губках для мытья посуды и сантехники, раковинах и стоячей воде. Частое взаимодействие с такими микроорганизмами повышает вероятность инфицирования.

Ногти на ногах также могут изменить цвет на зеленый, например, из-за ношения тесной обуви, заключил врач.