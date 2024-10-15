Россиянам рассказали о пользе употребления свинины

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова развеяла мифы о жирности и вреде свинины. По ее словам, этот продукт стоит употреблять один-два раза в неделю, зная меру и выбирая нежирное мясо.

«Свинина — это хороший источник полноценного животного белка, который необходим нам как строительный материал для всего организма», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что продукт полезен для роста, мышечной и костной ткани, а также для поддержания иммунной защиты. Кроме того, свинина содержит много витаминов группы В, которые играют важную роль в различных процессах в организме человека.

По ее словам, это мясо также способно улучшить работу нервной системы и нервно-мышечную проводимость. Свиной белок содержит легкоусвояемое железо — гемовое, способное повысить уровень гемоглобина.

Кроме того, полезно и свиное сало, особенно фермерское. В нем содержатся полиненасыщенные жирные кислоты с омега-3, заключила Игнатикова.