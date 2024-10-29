Россиянам рассказали о недорогом аналоге виниров для голливудской улыбки

Для ровной белой (голливудской) улыбки можно воспользоваться услугой по реставрации зубов высокоэстетичными специально разработанными композитными материалами, сообщила РИАМО врач стоматолог-терапевт, главврач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Алина Дмитрова.

Она отметила, что данная процедура проводится в несколько посещений. При первой встрече врач проводит диагностику, направляет пациента на профессиональную гигиену рта.

«На втором приеме проводится „диагностическая“, „примерочная“ реставрация композитным материалом, для согласования с пациентом цвета и формы зубов. Выполняется фотопротокол для визуального сохранения результата до этапа восстановления», — сказала доктор.

Она уточнила, что плюсами такого метода являются минимальное вмешательство в структуру зуба, возможность подбора цвета и корректировка формы в одно посещение в процессе работы.

Из минусов Дмитрова отметила стираемость материала, зависимость цветостойкости и блеска реставрации от качества композитного материала и соблюдения требований адгезивного протокола. Кроме того, размер, форма и пропорции зубов во многом определяются художественным вкусом и мануальными навыками «реставратора» — стоматолога-терапевта.