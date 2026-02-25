Россиянам рассказали, можно ли использовать линзы после слез

После слез линзы на глазах могут ощущаться сильнее: дискомфорт становится более выраженным, а сама линза иногда кажется мутнее. Если появляются жжение, ощущение песка и заметная краснота, лучше сделать паузу и перейти на очки на несколько часов, сообщила РИАМО специалист офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина.

По ее словам, если линзы уже надеты и стало некомфортно, то их снимают, глаза увлажняют, а линзы обрабатывают по инструкции.

«Легкая краснота, умеренный отек и слезотечение без боли обычно уменьшаются в течение часа или ближе к вечеру. Обратиться к врачу стоит, если появляется боль, светобоязнь, выделения или корочки, туман или снижение зрения, а также если невозможно нормально открыть глаз», — предупредила Козина.

Она добавила, что консультация нужна и в случаях, когда появляется выраженная асимметрия, отек держится дольше обычного или нарастает. Стоит обратиться к врачу при регулярных отеках без понятной причины, при зуде и высыпаниях.

«Если вы носите линзы и на их фоне возникает сильная боль или появляются выделения, консультацию лучше не откладывать», — подчеркнула специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.