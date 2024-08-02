Россиянам рассказали, кому противопоказан гематоген

По словам экспертов, гематоген нельзя есть людям, страдающим диабетом и ожирением, поскольку в таких случаях присутствует риск неблагоприятных последствий. Врач-педиатр клиники «Будь здоров» Татьяна Сергеева рассказала о рекомендуемом потреблении этого лакомства, сообщает «Секрет фирмы» .

Гематоген не является лекарственным средством, а представляет собой сладкую добавку, которую можно использовать в качестве дополнения к основному питанию. Главный активный ингредиент данного продукта — белок альбумин, получаемый из очищенной бычьей крови, объяснила эксперт.

Гематоген рекомендуют употреблять в период интенсивных физических и интеллектуальных нагрузок, при несбалансированном рационе питания, после перенесенных тяжелых инфекций, а также в реабилитационный период после операций. Детям от 3 до 6 лет рекомендуется 30 г гематогена в день, от 7 лет — 40 г, а взрослым — не более 50 г ежедневно.

Однако Сергеева отметила, что употребление гематогена для детей и взрослых не является необходимым, так как при соблюдении основных принципов здорового питания — наличия в ежедневном меню различных источников белков, жиров и углеводов — человеческий организм получает достаточное количество железа.

По словам экспертов, гематоген нельзя есть людям с аллергией на его компоненты, страдающим диабетом, гемохроматозом и гемосидерозом, ожирением, острыми инфекционно-воспалительными заболеваниями, склонным к образованию тромбов, а также в период беременности и лактации.

«Не употребляйте слишком много гематогена, он может вызвать побочные эффекты, такие как окрашивание зубов, учащенное мочеиспускание, желудочное кровотечение, нарушение сердечного ритма, беспокойство, мышечная слабость, тошнота и диарея», — предостерегла врач-педиатр Сергеева.