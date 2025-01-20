Россиянам рассказали, когда при кашле следует обратиться к врачу

При появлении кашля первое, что нужно сделать, — это обратиться к доктору, чтобы точно установить его причину, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«До консультации с врачом важно обеспечить больному отдых, обильное питье и свежий воздух. Следует избегать стресса, который может усугубить состояние. Можно использовать леденцы от кашля или мед, а также капать в нос физраствор для увлажнения слизистой», — сказала Бурнацкая.

По ее словам, важно помнить, что самолечение может привести к ухудшению состояния, так как кашель может быть признаком серьезных заболеваний, требующих комплексного лечения.

Она добавила, что к врачу необходимо обратиться, если кашель сопровождается трудностями при дыхании, болями в области груди или подреберья, а также при повышении температуры выше 38 градусов. Если температура остается в пределах 37-37,3 градуса, это также может быть сигналом воспалительного процесса, требующего внимания.

«Изменение цвета мокроты — еще один важный показатель, который может помочь врачам установить характер заболевания. Мокрота желтая или зеленая может свидетельствовать о бактериальной инфекции, а прозрачная или слизистая — о вирусной», — пояснила доктор.

Как уточнила медик, если помимо кашля у пациента наблюдаются такие симптомы, как головная боль, головокружение, потеря аппетита, отек лица, бледность кожи, немедленно необходимо обратиться за помощью. Эти симптомы могут указывать на обострение заболевания или развитие осложнений.

Собеседница подчеркнула, что есть ряд случаев, когда следует немедленно вызывать скорую помощь. К ним относятся приступы кашля, сопровождающиеся синими губами, ногтями или кожей, хриплым дыханием, свистом или вибрацией при выдохе. Еще опасным сигналом является втягивание кожи вокруг ребер или легких при дыхании, что указывает на тяжелое дыхательное расстройство. Это может говорить о дыхательной недостаточности или другом опасном состоянии.

«Итак, кашель — это важный симптом, который не следует игнорировать. Он может быть признаком простуды или серьезного заболевания, требующего внимания. Если кашель не проходит долгое время или сопровождается тревожными признаками, важно как можно скорее проконсультироваться с врачом, чтобы избежать осложнений и получить соответствующее лечение», — резюмировала Бурнацкая.