Россиянам рассказали, какие продукты портят зубную эмаль

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова предупредила, что некоторые из обычных продуктов и напитков при постоянном употреблении могут нанести серьезный вред зубам, так как истончают и разрушают защитный их слой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она напомнила, что зубная эмаль — очень тонкий, но при этом прочный внешний слой зубов. Она защищает их от повреждений, перепадов температуры и т. д.

По словам специалиста, цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты и т. д.) опасны для зубов, так как их кислота буквально «разъедает» эмаль, нарушая ее целостность и защитные свойства. Это касается и кислых плодов — ягод, яблок, киви.

Как уточнила Сумцова, угрозу эмали представляют сладкие газированные напитки, кофе и черный чай, алкоголь. С осторожностью нужно относиться и к жвачкам подсластителями, которые нарушают минеральный баланс эмали.

В список опасных для зубов продуктов стоматолог также включила и сухофрукты. Она пояснила, что их кислые сорта могут провоцировать эрозию эмали.