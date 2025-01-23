Россиянам рассказали, какие полезные для организма свойства имеет острая пища

Врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова поделилась мнением о влиянии острой пищи на организм. Она отметила, что отношение к этой категории продуктов у специалистов неоднозначное. Острая пища может иметь как пользу, так и противопоказания, и ключевым остается принцип умеренности.

Игнатикова пояснила, что в небольших количествах острота способствует улучшению пищеварения за счет стимулирования выделения желудочного сока и слюны. Однако людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта, например, при обострениях гастрита, рекомендуется исключить острую пищу из рациона до восстановления здоровья.

Также острая пища может помочь в снижении веса благодаря содержанию капсаицина, который чуть уменьшает всасывание жиров. Тем не менее, серьезного эффекта снижения веса ожидать не стоит.

«Все-таки здесь важен баланс и небольшой дефицит калорий», − напомнила эксперт в эфире радио Sputnik.

Врач также добавила, что капсаицин может быть полезен для сердечно-сосудистой системы, так как обладает сосудорасширяющим эффектом, но важно не злоупотреблять им. Чрезмерное употребление острого может привести к снижению давления и другим неприятным последствиям.

Игнатикова подчеркнула в завершение, что все должно быть в меру.