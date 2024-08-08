Россиянам рассказали, как улучшить зрение без операции

Для улучшения зрения без операции рекомендуется соблюдение правила 20-20-20, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«Каждые 20 минут зрительной нагрузки делайте 20 секунд перерыв и смотрите на расстояние 20 футов (около 6 метров — ред.). Также полезно закапывать специальные капли, которые помогают восстановить тонус мышц внутри глаза», — сказал Гозиев.

Он добавил, что, если ухудшение зрения не связано с патологией, требующей хирургического вмешательства, его можно улучшить без операции.

«Например, длительное напряжение мышцы, которая меняет кривизну хрусталика, может привести к проблемам с автофокусировкой глаза. Глаза, подобно автофокусу в современных телефонах, имеют систему автофокусировки, и ее сбои приводят к ухудшению зрения», — разъяснил офтальмолог.

Гозиев отметил, что у детей можно достигнуть значительных улучшений зрения без операции, используя специальные приборы и упражнения. Эти упражнения разработаны для каждого вида ухудшения зрения и проводятся поэтапно. Длительное выполнение рекомендаций приводит к высоким результатам.

«В старшем возрасте приспособительные механизмы организма ослабевают, и резервов для улучшения зрения становятся меньше. Физиологические изменения, такие как изменения хрусталика и сетчатки, становятся более значимыми и не всегда поддаются лечению, даже хирургическому», — рассказал специалист.

Мышцы глаз

Врач уточнил, что внутри глаза есть мышцы, выполняющие определенные функции: четыре прямые и две косые мышцы. Они работают синергически или антагонистически, то есть некоторые мышцы работают вместе, а другие — противодействуют друг другу.

«Тренировки глазных мышц, такие как движения глаз вверх, вниз, вправо и влево, должны проводиться в разумных пределах. Мышцы глаз утомляются в течение дня, и излишнее напряжение может привести к усталости и дискомфорту. Важно периодически отвлекаться и менять направление взгляда, чтобы все мышцы работали равномерно», — предупредил специалист.

Офтальмолог объяснил, что мышцы глаз никогда полностью не расслабляются, даже когда взгляд направлен прямо. Когда одна мышца расслабляется, другая находится в напряжении, что поддерживает глазное яблоко в определенном положении. Это объясняет, почему постоянное напряжение может привести к отклонению глазного яблока и косоглазию.

«Понимание и соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье глаз и улучшить зрение без необходимости хирургического вмешательства», — заключил Гозиев.

8 августа отмечается Международный день офтальмологии. Этот праздник установлен в день рождения советского и российского микрохирурга-офтальмолога, академика Святослава Федорова.