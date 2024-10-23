«Не стесняйтесь, это норма»: как справиться со страхом перед колоноскопией

Многие люди испытывают страх перед колоноскопей, боясь боли или дискомфорта. При этом современные методики позволяют провести процедуру безболезненно и безопасно, сообщил РИАМО врач-проктолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Долгопятов.

Он напомнил, что колоноскопия — важная диагностическая процедура. Она помогает выявить болезни толстой кишки на ранних стадиях, включая рак, полипы и воспалительные заболевания.

«Современная колоноскопия чаще всего проводится под легкой седацией или наркозом. Это означает, что пациент погружается в состояние расслабления или поверхностного сна, не ощущая боли или дискомфорта. Седация — это мягкий медикаментозный сон, в котором вы не чувствуете, что происходит, но можете просыпаться сразу после процедуры. Этот метод позволяет пройти колоноскопию максимально комфортно, что снимает страхи у большинства пациентов», — отметил Долгопятов.

Он уточнил, что важна правильная подготовка кишечника. За несколько дней до процедуры следует перейти на специальную диету с низким содержанием клетчатки, а за день — принимать слабительные препараты, назначенные врачом. Очищенный кишечник не только улучшает визуализацию во время обследования, но и снижает вероятность дискомфорта.

Как считает доктор, часто страх перед колоноскопией возникает из-за недостатка информации. Если пациента что-то беспокоит, то он должен не стесняться задавать вопросы проктологу. Врач подробно расскажет, как будет проходить процедура, какие ощущения можно ожидать, и как обеспечить максимальный комфорт. Знание процесса поможет снизить уровень тревоги и подготовиться психологически.

«Психологический настрой играет важную роль в восприятии любых медицинских процедур. Если вы испытываете сильное волнение, проктолог может порекомендовать принять успокаивающее средство перед колоноскопией. Можно также применить дыхательные упражнения для расслабления и снижения стресса», — добавил собеседник.

По его словам, еще важно помнить, что процедура проводится ради здоровья и безопасности.

Доктор отметил, что современное оборудование позволяет проводить колоноскопию с минимальными рисками и максимальной точностью. Тонкие и гибкие эндоскопы, оснащенные видеокамерами высокой четкости, делают обследование более комфортным и эффективным.