Россиянам рассказали, как пополнить запасы кальция в организме после 50 лет

Диетолог: восполнять кальций в теле после 50 лет можно с помощью простокваши

Когда человек стареет, его организм теряет кальций. Это может вызвать разные болезни, включая остеопороз и воспаление в кишечнике. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как восполнить дефицит кальция после 50 лет — больше всего кальция можно найти в молочных и кисломолочных продуктах, сообщает «Вечерняя Москва».

Диетолог объяснил, что молочные и кисломолочные продукты содержат много кальция. К ним относятся творог, кефир, ряженка, простокваша и молоко. Он отметил, что людям старше 50 лет лучше выбирать вышеперечисленные продукты, поскольку в них меньше лактозы, которая богата сахаром и плохо усваивается с возрастом.

По словам специалиста, организму необходимо регулярное поступление бифидо- и лактобактерий с пищей, а в кисломолочных продуктах их содержание гораздо выше, чем в других продуктах питания. Кроме того, молочный белок в кефире, ряженке и простокваше легче усваивается пожилыми людьми.

Для тех, кто не любит молочную и кисломолочную продукцию, хорошим источником кальция могут стать рыбные консервы или вареная рыба с размягченными костями. Гинзбург также отметил, что крупы и отруби содержат большое количество кальция, но он хуже усваивается из-за высокого содержания полисахаридов и фитатов в этих продуктах, которые препятствуют нормальному всасыванию минерала.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин считает, что людям старше 50 лет нужно употреблять в пищу яичную скорлупу для поддержания нормального уровня кальция. По его словам, скорлупа является природным лидером по содержанию кальция и легко усваивается организмом.