Россиянам рассказали, как определить свежесть замороженных продуктов

Врач Лазарюк: убедиться в свежести полуфабриката можно при протыкании ножом

Замороженные продукты, такие как рыба или мясо, как правило, не имеют запаха, в связи с чем определить их свежесть бывает достаточно трудно. По словам врача-инфекциониста Виктории Лазарюк, убедиться в том, что полуфабрикаты не испорчены, можно при протыкании их разогретым ножом, сообщает RuNews24.ru .

«Если из надреза пойдет неприятный запах, продукт непригоден к употреблению», — предупредила эксперт.

По словам инфекциониста, проверить размороженную рыбу можно с помощью «пробы на акробата». Продукт необходимо положить на ладонь, и, если голова и хвост повиснут, это свидетельствует о старте процесса гниения.

Лазарюк предупредила, что продукты, которые многократно подвергались разморозке и заморозке, могут нести опасность для жизни и здоровья. Рыба накапливает токсическое вещество гистамин, который может спровоцировать аллергию и даже привести к летальному исходу.

Кроме того, в размороженных рыбе и мясе начинают развиваться различные микроорганизмы, заключила врач.