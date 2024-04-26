Россиянам рассказали, как не заразиться малярией в Африке

Врач-инфекционист Владимир Капацына рассказал о заболеваниях, которые стали необычайно распространенными среди российских туристов. Он также раскрыл, как снизить риск заражения малярией во время турпоездки, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В начале пандемии COVID-19, когда большинство стран закрывало границы, россияне обратили внимание на пляжи и синие воды Занзибара в Танзании. Однако они неожиданно привезли с собой самый опасный вид малярии — тропическую, отметил медик.

Малярия является редким заболеванием в России и, как утверждает Капацыпа, прививки от нее не существует. Это связано с тем, что плазмодии, вызывающие малярию, очень быстро мутируют, и существует множество разновидностей этого паразитического организма.

Поэтому, несмотря на профилактические меры, заразиться можно даже на пляже, во время прогулки или просто в отеле. Оградить себя от инфицирования можно, если принять необходимые предосторожности — использовать противомоскитные сетки и репеллентов, пояснил Капацына.

По словам эксперта, если в такой поездке у человека подскочила температура, ему следует обратиться к врачу и сдать анализ крови на наличие малярии. В Африке продаются простые тесты, которые позволяют быстро определить наличие инфекции, а также доступные таблетки для профилактики и лечения болезни. Главное — не допустить прогрессирования заболевания, предупредил инфекционист.

Доктор отметил, что профилактика не обеспечивает 100% защиту от малярии, но она дает драгоценное время для принятия мер. Стоит также помнить, что препараты для лечения малярии не зарегистрированы в России, поэтому врачи-инфекционисты вынуждены использовать имеющиеся средства для помощи пациентам.