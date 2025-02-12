Россиянам рассказали, как лечить зубы при аллергии на препараты и материалы

Стоматолог Александр Жарков рассказал, что лечить зубы при наличии аллергий возможно, используя безопасные новые материалы. В последние годы увеличилось количество пациентов, страдающих от аллергий на латекс, металлы и некоторые медикаменты. Однако стоматологическое лечение остается актуальным, и медицинские специалисты находят новые подходы для таких случаев, сообщает «Секрет Фирмы» .

По словам Жаркова, основными аллергическими реакциями в стоматологии являются реакции на местные анестетики, антибиотики и компоненты, используемые в современных материалах, таких как композиты и металлы. Для успешного лечения необходимо провести тщательный опрос пациента, чтобы выяснить все аллергены и степень реакции на них.

При лечении можно использовать менее аллергенные анестетики или альтернативные методы обезболивания, включая общий наркоз, если это оправдано. В случаях, когда антибиотики неприемлемы, врачи могут применять местные антисептики или альтернативные антибиотики.

Что касается стоматологических материалов, то латекс можно заменить винилом, а вместо металлических компонентов использовать цирконий в сочетании со специальными композитами. Стоматолог обязательно должен информировать пациента обо всех используемых материалах и медикаментах, а также проводить тесты на аллергию перед применением новых продуктов. После лечения важно следить за состоянием здоровья.

«Если возникают какие-либо неожиданные симптомы, такие как зуд, сыпь или отеки, необходимо немедленно обратиться к врачу», — предупредил специалист.

Регулярные посещения стоматолога также могут предотвратить возникновение серьезных проблем и необходимость применения аллергенных методов лечения.