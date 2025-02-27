«Мозг тупеет»: психолог объяснила, как думскроллинг убивает психику и разум

Ежедневно мозг получает такой объем информации, что, когда ему предлагают выбор из двух действий — простого и сложного, — мозг непременно выбирает задачу полегче, чтобы облегчить жизнь себе и своему владельцу. О том, почему так происходит, как из-за этого формируются вредные привычки, и при чем здесь глобальная цифровизация, рассказала РИАМО психолог Дарья Яковенко.

В реалиях, когда мозг перегружен огромным количеством информации, пролистывание соцсетей, просмотр коротких видеороликов стали простыми способами отвлечься, расслабиться и получить порцию легкого дофамина — гормона радости. Зная такую особенность работы мозга и психики, создатели контента делают все, чтобы завладеть человеческим вниманием.

«При бесконечном скроллинге интернет-страниц человеку кажется, что он расслабляется, на деле же он поддерживает уже сформировавшуюся вредную привычку. Он предпочтет соцсети прочтению книги или прогулке. И в итоге происходит деградация», — прокомментировала Яковенко.

Также человек попадает в ловушку: он уже не может жить без соцсетей, лайков, внимания к себе. Постоянно просматривает свои страницы, даже если находится в компании друзей или близких. Новые лайки, внимание, социальное одобрение позволяют получать очередную порцию дофамина. Перепроверка и пролистывание страниц превращается в обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).

«Проблема в том, что, если дофамин высокий, то у рецепторов мозга чувствительность к нему снижается. И это приводит еще к одной проблеме — зависимости. Потому что с каждым разом дофамина нужно все больше и больше. И плюс ко всему, долгое нахождение в социальных сетях приводит к депрессивным расстройствам. Особенно, когда человек сравнивает свою жизнь с жизнью других людей», — рассказала эксперт.

Есть и плюсы цифровизации. С помощью развитых технологий возможно делегирование части своей работы искусственному интеллекту, но все должно быть в меру. Справиться с тягой постоянно зависать в гаджетах просто: нужно развивать осознанность, устраивать цифровой детокс, планировать свое время, заключила специалист.