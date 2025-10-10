Россиянам рассказали, как действовать при укусе животного

Врач-педиатр, кардиолог клиники Soft Medical Center Юлия Савина рассказала РИАМО, как различать опасные и безопасные укусы животных, почему нельзя полагаться только на домашние условия и в каких случаях требуется прививка от бешенства.

«Если укус нанесло домашнее животное, которое привито, в том числе от бешенства, достаточно тщательно промыть рану теплой водой с мылом. Можно немножко даже кровопускание сделать — поднажать на рану, чтобы слюна вышла. Кроме бешенства, слюна может и какую-то более простую, но тоже неприятную инфекцию в себе содержать», — сказала Савина.

Она добавила, что рану нужно обработать антисептиком (хлоргексидин, мирамистин) и оставить в открытом виде, можно даже не заклеивать, если это небольшая площадь.

«Если площадь большая, то первоначально промыли, обработали антисептиком и обратились за медицинской помощью — в тот же травмпункт, например, или в кабинет хирурга в каком-то медицинском учреждении. Возможно, потребуется зашить рану. Если животное не домашнее, или домашнее, но не вакцинированное, опасность есть», — предупредила врач.

По ее словам, в таком случае последовательность действий та же и далее обращаемся в любое медучреждение, которое проводит вакцинацию.

«Это могут быть и центры иммунизации, и частные клиники, которые занимаются вакцинацией, травматологические пункты или приемный покой. У них довольно часто вакцины тоже есть в наличии. От бешенства в нашей стране прививают при любом варианте, даже если у человека нет полиса ОМС. То есть не нужно быть застрахованным, не нужно даже никаких документов — вам отказать не имеют права, если вы обратились с жалобами на травму, на укусы какого-то неизвестного животного», — заключила специалист.

