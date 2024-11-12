Россиянам рассказали, как бороться с «аллергией на холод»

Главный аллерголог-иммунолог «Клиники Фомина» Ксения Рябова рассказала об аллергии на холод и о том, какие болезни могут скрываться за этим недугом, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее мнению, аллергия на холод охватывает широкий спектр заболеваний и состояний. Прежде всего стоит учитывать, что холод подразумевает низкие температуры, что делает его триггером для множества состояний — от заложенности носа и ринореи до анафилактических реакций.

Аллерголог указала, что наиболее распространенной жалобой у пациентов являются покраснения и высыпания на открытых участках тела, особенно на лице и руках. Чаще всего этим недугом страдают люди с сухой и чувствительной кожей. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо заботиться о коже, поддерживая ее увлажненность, в том числе применять специальные средства, такие как эмоленты, не забывать надевать перчатки и варежки при выходе на улицу для защиты рук, использовать специальные колд-кремы, которые создают барьер между кожей и агрессивной окружающей средой.

Важно особенно внимательно следить за состоянием кожи в холодное время года, поскольку сильные морозы часто сочетаются с интенсивным отоплением, что приводит к сухому воздуху в помещениях. Это, в свою очередь, вызывает повышенную сухость и чувствительность кожи. Увлажнители воздуха могут стать полезными помощниками в этой ситуации, добавила Рябова. Врач отметила, что оптимальный уровень влажности в жилых помещениях должен составлять не менее 40%.

Иммунолог пояснила, что если у человека нет кожных заболеваний, таких как атопический дерматит или псориаз, то нет необходимости в дополнительном обследовании и медицинском наблюдении.

Специалист продолжила, что среди распространенных жалоб можно также выделить затрудненное дыхание на холоде, а также заложенность носа и выделения из него при возвращении в теплое помещение.

Есть люди, для которых похолодание сопровождается сильным стрессом, отметила иммунолог. Это пациенты с хронической крапивницей, вызванной холодом, у которых пониженная температура играет роль триггера. Она запускает системный ответ, который может проявиться в виде кожных волдырей, сильного зуда и даже отеков. Это довольно редкое, но серьезное заболевание, которое, тем не менее, можно лечить и корректировать под наблюдением врача.

Однако, по словам врача, аллергия на холод — это не совсем аллергия, она активно под нее маскируется. Тем не менее эти проблемы решаемы, заключила Рябова.