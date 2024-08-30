Россиянам рассказали, чем опасны кислые яблоки

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, в чем опасность кислых яблок и правда ли, что восковая пленка на фруктах вредит здоровью.

Эксперт объяснила, что в кислых яблоках, в отличие от сладких, содержится меньшее количество фруктозы, способствующей повышению уровня сахара в крови. Это особенно важно для людей, страдающих от избыточного веса и нарушений обмена углеводов.

Сладкое яблоко может восприниматься человеком как десерт. Кислое яблоко, скорее всего, не принесет такого удовольствия, если, конечно, человек не любитель кислых фруктов и ест их просто из-за их предполагаемой пользы для здоровья. В такой ситуации существует высокая вероятность того, что он захочет съесть что-то сладкое после такого перекуса, что может привести к перееданию, отметила Круглова.

Среди людей также есть мнение о том, что яблоки покрыты восковой оболочкой, которая может нанести вред здоровью.

«Есть ощущение, что яблоки искусственно покрыты воском. На самом деле они от природы покрыты такой микропленкой», — рассказала диетолог в эфире радио Sputnik.

Если обратить внимание на яблоки, растущие в садах, они выглядят очень гладкими, словно покрыты каким-то жирным веществом. Это явление совершенно нормально и не представляет угрозы, успокоила Круглова.

Что касается яблок с защитной пленкой, предназначенных для длительного хранения, то, как правило, это особые сорта, которые хорошо переносят транспортировку и могут долго оставаться на складе. Чаще всего такие фрукты безопасны для потребления. Хотя иногда они могут быть менее сладкими и ароматными, но этот фактор также важен для их хранения: такие яблоки меньше привлекают насекомых и грызунов, заключила специалист.