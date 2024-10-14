Россиянам рассказали, чем можно заменить ушедшие из России антибиотики

В 25 регионах России наблюдается дефицит антибиотика рокситромицина, а также отсутствуют препараты с эритромицином в 12 регионах, кларитромицином в шести и азитромицином в пяти, сообщает Общественная Служба Новостей .

Проблемы с доступностью этих лекарств зафиксированы в Дагестане, Крыму, Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Все перечисленные антибиотики применяются для лечения инфекционных заболеваний дыхательных путей, мочевыводящей системы, а также кожных инфекций и в борьбе с хеликобактер пилори.

Ситуация вызвала беспокойство среди специалистов, некоторые из них выражают панику и считают дефицит серьезной проблемой. Однако не все эксперты согласны с такой точкой зрения.

«Эти препараты спокойно покрываются препаратами пенициллинового ряда», — отметил заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников.

По его словам, антибиотики из группы пенициллинов, такие как амоксициллин, могут покрыть спектр действия эритромицина и кларитромицина. Для случаев, когда бактерии устойчивы к амоксициллину, можно использовать доксициклин или фторхинолоны, например, «Таваник» и «Ципра».

Эксперт уверен, что грамотный врач сможет обойтись без отсутствующих антибиотиков, однако наибольшая трудность заключается в том, чтобы найти такого специалиста.