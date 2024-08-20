Россиянам рассказали, чем могут быть полезны грибы

Некоторые грибы являются ценным источником белка, витаминов группы В, селена, калия, меди, цинка и других важных микроэлементов, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Среди разнообразных видов царства грибов наиболее полезными считаются: белые, портобелло (вид шампиньонов), устричные (близкие родственники вешенок), шиитаке (японские лесные грибы), майтаке (гриб-баран) и грибы рейши (занесены в Красную книгу РФ), а также некоторые другие съедобные виды грибов», — сказала Тананакина.

Она добавила, что польза данных грибов заключается в их питательности и уникальных свойствах, которые благоприятно влияют на здоровье человека.

«Они являются ценным источником белка, витаминов группы В, селена, калия, меди, цинка и других важных микроэлементов, таких как фолиевая кислота, магний и фосфор. Грибы содержат минимум калорий и жира, но при этом обладают богатым составом питательных веществ, включая витамины, антиоксиданты и сопутствующие микроэлементы, что способствует поддержанию обмена веществ и укреплению иммунитета», — рассказала врач.

По словам специалиста, исследования показывают, что употребление грибов шиитаке может улучшать иммунитет, оказывать противовоспалительное действие и способствовать нормализации микрофлоры кишечника, помогать в борьбе с ожирением.

«Благодаря высокому содержанию антиоксидантов в таких грибах, как золотистые устрицы, майтаке, их употребление может способствовать улучшению здоровья, продлению жизни и защите клеток от вредного воздействия свободных радикалов. А полисахариды в составе гриба рейши способны оказывать сильное иммуномодулирующее действие, способствовать стабилизации артериального давления и снижению содержания сахара в крови», — отметила Тананакина.

Она отметила, что все вместе взятые полезные свойства грибов не заменят современную медицину. И, прежде чем использовать грибы, кроме как в пищу, нужно посоветоваться с врачом.