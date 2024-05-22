Россиянам раскрыли самый действенный способ бросить пить водку

Хирург и преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов утверждает, что человек не сможет самостоятельно справиться с зависимостью от употребления водки. По его словам, в такой ситуации помогут только квалифицированные врачи, сообщает NEWS.ru .

Медик обратил внимание, что из-за водки печень перестает централизовывать токсины, а у человека рискуют появиться сахарный диабет и панкреатит. Кроме того, по словам Умнова, этот крепкий алкоголь уничтожает и саму печень, сердечно-сосудистую систему, мозг и поджелудочную железу.

«Самостоятельно алкоголик с зависимостью от водки не справится. Необходимо лечение. Оно состоит из нескольких этапов», — отметил хирург.

В ходе лечения сперва организм пациента очистят от токсинов, после чего придет время для реабилитации. По словам Умнова, одна из ключевых задач в этом вопросе — сделать так, чтобы у пациента возникло отвращение к водке.

Он добавил: верить обещаниям водочных алкоголиков, что они своими силами бросят пить, нельзя.