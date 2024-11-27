Россиянам посоветовали меньше пить черные и травяные чаи

Лучше ограничить потребление черного чая и некоторых травяных чаев, например, с содержанием сенны или других слабительных трав, при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом или сердечно-сосудистой системой, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

Он отметил, что травяные чаи обычно не содержат кофеина и даже могут оказывать успокаивающее или противовоспалительное действие.

«Однако некоторые травы могут вызывать аллергию, иметь побочные эффекты или взаимодействовать с лекарствами, поэтому важно выбирать травяные чаи с осторожностью. Черный чай, в свою очередь, содержит больше всего кофеина среди всех видов — около 40–70 мг на чашку. Он может повышать уровень тревожности и вызывать бессонницу при чрезмерном употреблении», — сказал Белоусов.

Доктор пояснил, что зеленый чай содержит меньше кофеина — около 20–45 мг на чашку — и богат антиоксидантами.

«Он полезен для обмена веществ и может способствовать снижению веса. Однако при избыточном потреблении может вызывать проблемы с желудком. Улун и белый чай содержат меньше кофеина, чем черный и зеленый, и могут быть хорошими альтернативами для тех, кто чувствителен к кофеину», — заключил врач.