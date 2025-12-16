Россиянам порекомендовали заменить фитнес и диеты конным спортом

В преддверии наступления года Лошади россиянам рассказали, как конный спорт может стать прекрасной альтернативой утомительным тренировкам в спортзале. Эксперты утверждают, что конным спортом можно заменить даже диеты, сообщает «Крымская газета» .

Специалисты отмечают, что при движении лошади ее тело совершает приблизительно 110 различных колебательных движений, которые передаются человеку в седле.

Чтобы сохранять равновесие и не выпасть, организм активирует множество мускулов, включая вестибулярный аппарат. Катание на лошади благотворно влияет на кровообращение и дыхательную систему, укрепляя сердце и легкие, повышая общую выносливость организма. Важно отметить, что конные прогулки различной интенсивности не создают излишней нагрузки на суставы, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями движения.

Регулярные занятия конным спортом способствуют укреплению мышц бедер, голени, спины, а также мышц кора, что положительно сказывается на осанке и посадке, особенно для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Верховая езда шагом позволяет сжечь около 150 калорий в час, рысью — примерно 520 калорий, а галопом — целых 660 калорий, что делает этот вид активности эффективным способом для тех, кто стремится к снижению веса.

Общение с лошадьми, пребывание на свежем воздухе и сам процесс езды способствуют снижению уровня стресса, а следовательно, и уровня кортизола (гормона стресса).

К тому же, во время верховой езды у человека вырабатывается гормон счастья — эндорфин, который является эффективным средством борьбы с депрессией и тревожными состояниями.

Обучиться верховой езде можно в любом возрасте, и это может стать не просто увлечением, но и важной частью терапии и восстановления, известной как иппотерапия — лечебная верховая езда, часто применяемая для реабилитации детей.

