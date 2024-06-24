Россиянам озвучили малоизвестную пользу сметаны

Врач-диетолог Марина Макиша объяснила, чем полезна сметана. По словам медика, в составе этого продукта есть бактерии, которые нормализуют работу кишечника, сообщает «ФедералПресс» .

Макиша отметила, что рацион человека должен быть насыщен белковыми продуктами. В сметане содержится множество полезных веществ, в том числе и молочный белок. Это — источник аминокислот, который хорошо усваивается организмом, подчеркнула медик.

Диетолог рекомендовала употреблять сметану с 10-15% жирности. Сметанные жиры менее насыщены, чем в мясе, что делает их намного более полезными. Кроме того, молочный жир является отличным средством профилактики сердечно-сосудистых патологий. Также в состав сметаны входит кальций, напомнила Макиша.

«Как показывают исследования, кисломолочные продукты — это хорошо. В первую очередь потому, что они являются пробиотиками», — отметила эксперт.

Стоит помнить, что «кисломолочка», в том числе сметана, насыщена полезными бактериями. Они помогают поддерживать нормальный баланс микрофлоры кишечника, подытожила диетолог.