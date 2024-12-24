Россиянам ответили, возможно ли избавиться от рубцов и шрамов

Шрамы и рубцы часто вызывают множество заблуждений. Некоторые люди уверены, что шрамы останутся навсегда и их невозможно исправить, в то время как другие надеются, что со временем они исчезнут самостоятельно. Мнения на тему ухода и лечения шрамов также противоречивы, что лишь усложняет процесс поиска решений. Екатерина Цалани, эксперт в области камуфляжа рубцов, развеяла некоторые из этих мифов, сообщает «Вечерняя Москва» .

Первый миф — что единственный способ избавиться от шрама — операция. Цалани уверена, что существует множество консервативных методов, таких как химические пилинги, инъекции и лазерная терапия, которые помогают улучшить видимость шрамов. Операции следует рассматривать как крайний случай, когда рубец вызывает физический дискомфорт.

Еще одно заблуждение связано с бесполезностью косметических средств и кислот. Однако Цалани подчеркнула, что правильно подобранные кислоты, такие как молочная и гликолевая, могут значительно улучшить структуру кожи и снизить выраженность рубцов.

Также существует мнение, что старые шрамы нельзя корректировать. На самом деле современные методы могут быть эффективны даже для старых рубцов, хотя процесс может занять больше времени. Если начать уход за рубцом на ранней стадии, результаты будут быстрее и заметнее.

«Полное исчезновение шрама маловероятно, но сгладить разницу в цвете, структуре и рельефе — вполне достижимая цель», — заключила эксперт.