Россиянам ответили, в какое время безопасно находиться на солнце

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры кожных и венерических болезней ПИМУ, врач-дерматовенеролог Научно-практического центра диагностики и лечения опухолей кожи Университетской клиники ПИМУ Ксения Ускова рассказала, что оптимальное время для безопасного пребывания на солнце — утренние часы (до 11:00) и вечерние (после 16:00). По ее словам, в это время интенсивность ультрафиолетового излучения ниже, сообщает ИА «Время Н» .

Дерматолог подчеркнула, что появление загара — это естественный ответ кожи на ультрафиолетовое излучение, своего рода защитный механизм. Однако чрезмерное облучение ультрафиолетом чревато солнечными ожогами, преждевременным старением кожи, образованием пигментных пятен и увеличением вероятности развития онкологических заболеваний кожи, включая меланому.

«В пик солнечной активности — с 11:00 до 16:00 — рекомендуется ограничить время пребывания на открытом воздухе, особенно без защиты. Для большинства людей безопасное время нахождения под прямыми лучами — от 10 до 30 минут в зависимости от типа кожи и интенсивности солнца. Помним, что целенаправленно загорать на солнце категорически запрещено и необходимо наружно использовать SPF средства», — рассказала Ускова.

Врач предупредила, что особую осторожность при пребывании на солнце следует соблюдать детям, людям старшего возраста, а также лицам со светлой кожей, светлыми глазами и волосами, большим количеством невусов и хроническими кожными заболеваниями. Также следует быть внимательными тем, кто принимает препараты, увеличивающие восприимчивость к солнечным лучам.

Наиболее эффективным способом защиты кожи является использование солнцезащитных кремов с SPF не менее 30. Наносить крем необходимо за 15-20 минут до выхода на солнце и повторять нанесение каждые два часа или после плавания. Не стоит забывать о ношении головных уборов и солнцезащитных очков, а также о достаточном потреблении жидкости для предотвращения обезвоживания.

В случае получения солнечного ожога врач рекомендует немедленно уйти в тень или в помещение и охладить кожу прохладной водой (не ледяной). При интенсивной боли можно принять анальгетик, а при образовании волдырей и отечности следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.