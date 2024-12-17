Россиянам ответили, в каких случаях при похмелье нужно вызывать скорую помощь

Врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев предупредил, что при похмелье следует вызывать скорую помощь в ряде случаев, когда состояние человека ухудшается, сообщает «Секрет Фирмы» .

Опасные симптомы включают постоянную рвоту, сильную слабость, затрудненное дыхание, галлюцинации и признаки обезвоживания, такие как судороги. Он подчеркнул, что алкогольное отравление может произойти даже у тех, кто не является хроническим алкоголиком. Симптомы отравления — это потеря сознания, судороги и прерывистое дыхание.

Кроме того, острый абстинентный синдром может возникнуть после длительного употребления алкоголя и проявляется тремором, учащенным сердцебиением и рвотой. Важно также знать о состоянии, известном как «белая горячка», которое может развиться через несколько дней после прекращения питья и характеризуется галлюцинациями и дезориентацией.

До приезда врача важно обеспечить больному покой и уложить его в безопасное положение. Запрещено давать алкоголь, лучше предложить воду небольшими порциями. В случае легкого похмелья с головной болью и тошнотой можно оставаться дома, достаточно пить много жидкости и отдыхать.

«С лекарствами тоже осторожнее: если он будет пить их без рекомендации врача, это может ухудшить состояние», — заключил Исаев.