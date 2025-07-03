В Крыму искусственный интеллект анализирует цены на продукты питания

сегодня в 13:37

ИИ в Крыму предоставляет самую свежую информацию о ценах на продукты

В Крыму телеканал «Крым 24» внедрил систему на базе искусственного интеллекта, которая занимается мониторингом цен на продовольственные товары, обеспечивая население наиболее актуальными данными.

ИИ собирает информацию из различных магазинов и торговых точек, анализируя ее для предоставления свежих данных о цене. Эта функция особенно ценна для потребителей, стремящихся эффективно планировать свои расходы.

Система проанализировала ассортимент крымских магазинов и рынков и предоставила информацию о средних ценах на популярные овощи.

Стоимость крымского картофеля находится в диапазоне 65–95 руб./кг, цена белокочанной капусты — ориентировочно 35–55 руб./кг. Кабачки стоят примерно 35–50 руб./кг, огурцы (длинноплодные) — около 60–70 руб./кг, салатные помидоры — в пределах 110–200 руб./кг, репчатый лук — около 30–60 руб./кг, свекла — приблизительно 55–80 руб./кг.