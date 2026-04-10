Россиянам ответили, сколько и как правильно хранить кулич

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, сколько времени кулич остается безопасным и как правильно его хранить. При нарушении условий выпечка может вызвать пищевое отравление, сообщает Газета.ru .

Дианова предупредила, что кулич из-за яиц, масла и сахара становится благоприятной средой для бактерий. При комнатной температуре до +20 градусов он хранится не более трех дней. Важно беречь его от солнца и влаги.

В холодильнике срок увеличивается до семи дней, но изделие нужно держать в пленке или герметичном контейнере, чтобы тесто не впитывало запахи. Лучший способ сохранить излишки — заморозка порциями по 50 граммов. В морозилке кулич может лежать несколько месяцев.

«Кулич нужно накрыть пищевой пленкой или поместить в герметичный контейнер, как мы обычно храним дорогие сыры», — рассказала Дианова.

Врач отметила, что порча начинается из-за окисления жиров и развития плесени. Опасные признаки — кислый запах, серый или зеленоватый оттенок теста, липкая глазурь. Употребление испорченной выпечки грозит интоксикацией, особенно детям, пожилым и беременным.

Разовая порция, по словам специалиста, не должна превышать 50 граммов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.