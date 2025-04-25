Россиянам ответили, кому не полезно пить воду с лимоном

Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Александра Ковалева рассказала, что у части людей вода с лимоном может привести к неприятным симптомам, сообщает Газета.ru .

Как отметила эксперт, употребление воды с лимоном и имбирем для здорового человека безвредно, так как pH желудочного сока кислее, чем pH лимонной воды. Соответственно, такой напиток не может привести к раздражениям стенок желудка и развитию гастрита, язвы.

К исключениям можно отнести людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Такие пациенты после приема лимонной воды могут заметить у себя усиление изжоги и жжения. Также люди, страдающие эрозиями и язвами слизистой оболочки желудка, могут столкнуться с болью в животе при употреблении такого напитка.

«Кроме того, пациенты с нарушением моторики желудка (лица с сахарным диабетом, пациенты, получающие терапию семаглутидом, пожилые лица) могут отмечать тяжесть в животе, тошноту и позывы на рвоту из-за резкого употребления большого количества жидкости натощак», — добавила Ковалева.