Россиянам ответили, когда закончится «эпидемия аллергии» в этом году

Врач Лутковский: сезон аллергии в этом году завершится к сентябрю

В этом году из-за аномально теплой зимы и апрельской жары началось активное цветение. Врач аллерголог-иммунолог, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Лутковская рассказала, почему возникла «эпидемия аллергии», сообщает Сноб .

Как отметила эксперт, проявления сезонной аллергии напрямую связаны с погодными условиями. Влияет и скорость, направление ветра, количество осадков, температурный режим, так как в первую очередь эти показатели влияют на активность цветения. Особенно аллергия активна в жаркую и сухую погоду, которая и наблюдалась в начале весны.

Также, по мнению Лутковской, существует ряд предпосылок, которые способствуют роста числа аллергий. Среди них выделяются климатические особенности, загрязнение воздуха, генетические особенности иммунной системы, уменьшение микробного разнообразия, скрытые аллергены, смена условий проживания.

Более того, отсутствие дождей отягчает реакцию на пыльцу растений. Без осадков пыльца концентрируется в воздухе, что влияет на проявление аллергии.

Когда пройдет сезон аллергии, эксперт не смогла ответить однозначно. Однако если симптомы начали проявляться уже сейчас, закончатся они быстрее. Также по мнению врача, полностью сезон завершится лишь в сентябре, когда отцветут сорные травы.