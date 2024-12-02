Россиянам ответили, какую обувь не стоит покупать на зиму

Зимой стоит избегать обуви с тонкой подошвой, таких как угги, мягкие ботинки с плоской подошвой, а также высоких каблуков или платформ. Врач-остеопат Дмитрий Симкин рассказал, что эти варианты могут привести к падениям, травмам и ухудшению состояния суставов, сообщает Газета.ru .

Особо неблагоприятными являются угги: несмотря на их мягкость и кажущуюся теплоту, они не обладают должной поддержкой для стопы. Плоская подошва лишает опоры свод стопы, и без супинаторов ноги начинают «заваливаться». Мех внутри уггов быстро сминается, продолжая увеличивать нестабильность. К тому же, замша быстро промокает от снега.

Высокие каблуки и платформы также не подходят: их низкая стабильность повышает риск травм голеностопа. Рекомендуется выбирать каблуки шириной и высотой до шести сантиметров.

Также не стоит носить тканевые кеды или ботинки на тонкой коже, так как они не удерживают тепло, увеличивая риск переохлаждения, что может привести к заболеваниям. Стопы теряют тепло значительно быстрее, и это может негативно сказаться на здоровье.

«Между тем даже небольшое, но длительное переохлаждение может привести к снижению иммунитета и инфекционным заболеваниям: от цистита до пневмонии, и даже до менингита», — предупредил врач.