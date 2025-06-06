Россиянам ответили, какой водой нужно умываться для здоровья кожи
Косметолог Наталья Рябинова рассказала, как на состоянии кожи лица сказывается температура воды, которой человек умывается, сообщает сайт «Узнай.ру».
«Идеальная температура воды для умывания — теплая, близкая к температуре тела (30–37 градусов). Такая вода не раздражает кожу, прекрасно смывает загрязнения и кожное сало, не нарушает гидролипидный барьер, который защищает кожу от бактерий и потери влаги», — отметила эксперт.
Для кожи, склонной к сухости и чувствительности, по мнению косметолога, подходит вода около 30 градусов. Для жирной кожи допустима температура до 37 градусов.
Холодная вода, как уверена эксперт, способна на некоторое время сузить сосуды и уменьшить отеки. Однако постоянное умывание ей может навредить коже, нарушить кровообращение и ухудшить питание кожи. Также ледяная вода плохо растворяет кожное сало, косметику. Более того, она обостряет купероз, розацею и негативно влияет на кожу в период обострения акне.
Горячая вода также не идеальна. Она разрушает липидный слой, из-за чего теряется влага. На это сразу начинают реагировать сальные железы и работать быстрее. Так, горячая вода может привести к скорому старению из-за потери упругости.