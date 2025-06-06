Россиянам ответили, какой водой нужно умываться для здоровья кожи

Косметолог Наталья Рябинова рассказала, как на состоянии кожи лица сказывается температура воды, которой человек умывается, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Идеальная температура воды для умывания — теплая, близкая к температуре тела (30–37 градусов). Такая вода не раздражает кожу, прекрасно смывает загрязнения и кожное сало, не нарушает гидролипидный барьер, который защищает кожу от бактерий и потери влаги», — отметила эксперт.

Для кожи, склонной к сухости и чувствительности, по мнению косметолога, подходит вода около 30 градусов. Для жирной кожи допустима температура до 37 градусов.

Холодная вода, как уверена эксперт, способна на некоторое время сузить сосуды и уменьшить отеки. Однако постоянное умывание ей может навредить коже, нарушить кровообращение и ухудшить питание кожи. Также ледяная вода плохо растворяет кожное сало, косметику. Более того, она обостряет купероз, розацею и негативно влияет на кожу в период обострения акне.

Горячая вода также не идеальна. Она разрушает липидный слой, из-за чего теряется влага. На это сразу начинают реагировать сальные железы и работать быстрее. Так, горячая вода может привести к скорому старению из-за потери упругости.