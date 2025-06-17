Россиянам ответили, как на здоровье могут сказаться обезболивающие

Как отметила эксперт, существует несколько групп обезболивающих. Часть из них могут вызвать желудочное кровотечение. В том числе стероидные противовоспалительные препараты, повышают кислотность желудка, вызывают эрозию и язву, что впоследствии легко может перерасти в желудочное кровотечение.

Однако, по мнению врача, такие последствия могут случиться только если нарушать правила приема препаратов. Нельзя пить обезболивающие на голодный желудок, совершать прием лучше во время или после еды только по рекомендации специалиста.

Мескина добавила, что не стоит исключать и кровотечения из-за имеющихся скрытых патологий, например, гастрит, эрозии желудка и предпосылки для развития язвы. Также стоит помнить о том, что прием обезболивающих на протяжении долгого времени несет в себе риски для здоровья.

«Если человек на протяжении полугода без рекомендации врача принимает обезболивающие, это может привести к проблемам с желудком, которые в запущенной стадии спровоцируют желудочное кровотечение», — заключила инфекционист.