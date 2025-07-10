Россиянам ответили, чем опасен вирус папилломы человека

«Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с вирусом папилломы, но часто не знают об этом — ВПЧ может не вызывать симптомов и исчезнуть сам. Но, если речь о высокоонкогенных типах, вирус может задерживаться в организме, провоцируя развитие дисплазии и даже онкологических заболеваний», — отметила эксперт.

На данный момент различают более 200 типов ВПЧ. Низкоонкогенные вызывают доброкачественные образования на коже и слизистых, а высокоонкогенные имеют риски рака шейки матки, гортани, анального канала и других органов. Вирус передается чаще половым путем, а также через микротравмы кожи, общие полотенца или бритвы.

В особой зоне риска находятся мужчины и женщины, ведущие активную половую жизнь с частой сменой партнеров, отсутствием барьерной контрацепции, имеющие ослабленный иммунитет и курящие. Заболевание может протекать скрытно, но при персистенции вируса могут развиваться предраковые изменения.

ПЦР-диагностики и тесты на типы ВПЧ позволяют выявить вирус. Для женщин рекомендован ПАП-тест, а лечится он путем удаление видимых папиллом и кондилом — с помощью лазера, радиоволн, криотерапии или хирургических методов. Противовирусные препараты необходимы для поддержания лечения, средств для полного устранения вируса пока не существует.

Самым эффективным способом профилактики врач назвала вакцинацию даже против самых опасных штаммов ВПЧ. Ее стоит проводить в подростковом возрасте до начала половой жизни. Так, регулярные обследования, безопасное поведение и вакцинация значительно снизят риск развития осложнений и инфекции.