Россиянам ответили, безопасно ли пить воду из пластиковых бутылок
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Исследование китайских ученых поднимает вопросы о безопасности бутилированной воды при неправильном хранении. Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что в России такая вода соответствует строгим стандартам качества, поскольку производители обязаны соблюдать ГОСТ, сообщает «Вечерняя Москва».
Это гарантирует отсутствие вредных примесей и низкий уровень минерализации по сравнению с лечебной водой. Он подчеркнул, что бутилированную воду можно употреблять ежедневно.
«Также вода из бутылок регулярно проходит необходимые проверки», — отметил эксперт.
Однако диетолог Ольга Редина предупредила, что пластиковые бутылки могут выделять вредные вещества при высоких температурах, особенно, если вода долго находится на солнце. Некачественная упаковка или нарушения в производстве могут усугубить эту проблему.
Тем не менее в России контроль за качеством воды и упаковки достаточно строгий, что снижает риск покупки продукции с вредными примесями.