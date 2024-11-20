Россиянам ответили, безопасно ли пить воду из пластиковых бутылок

Диетолог Редина: пластиковые бутылки небезопасны, если долго стоят на солнце

Исследование китайских ученых поднимает вопросы о безопасности бутилированной воды при неправильном хранении. Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что в России такая вода соответствует строгим стандартам качества, поскольку производители обязаны соблюдать ГОСТ, сообщает «Вечерняя Москва».

Это гарантирует отсутствие вредных примесей и низкий уровень минерализации по сравнению с лечебной водой. Он подчеркнул, что бутилированную воду можно употреблять ежедневно.

«Также вода из бутылок регулярно проходит необходимые проверки», — отметил эксперт.

Однако диетолог Ольга Редина предупредила, что пластиковые бутылки могут выделять вредные вещества при высоких температурах, особенно, если вода долго находится на солнце. Некачественная упаковка или нарушения в производстве могут усугубить эту проблему.

Тем не менее в России контроль за качеством воды и упаковки достаточно строгий, что снижает риск покупки продукции с вредными примесями.