Россиянам объяснили, почему рецепты на многие лекарства стали обязательными

В последние годы в медицине и фармации происходят значительные изменения, связанные с регулированием продажи лекарственных средств. Одним из таких нововведений стало обязательное получение рецепта для приобретения многих привычных препаратов. Почему это произошло и какие причины стоят за этим решением, рассказала РИАМО директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

По ее словам, решение о переводе препаратов в категорию рецептурных принимается на госуровне и основывается на нескольких ключевых факторах. Среди них — повышение безопасности пациентов. Некоторые препараты могут быть опасны при бесконтрольном приеме, нужно учитывать индивидуальные особенности организма, сопутствующие заболевания и возможные взаимодействия с другими лекарствами.

«Постоянно проводятся исследования препаратов, анализируются статистические данные и побочные эффекты. Если выясняется, что бесконтрольный прием препарата приводит, например, к росту побочных эффектов, его переводят в категорию рецептурных. Учет новых научных знаний и схем терапии играет важную роль: наука не стоит на месте — постоянно появляются новые препараты, схемы лечения и научные данные, которые влияют на подходы к лекарственному обеспечению. Действия, которые незаметны для пациента, могут играть колоссальную роль в изменении доступности тех или иных препаратов», — сказала Милованова.

Рецептурные препараты формируют основу рынка: они занимают около 70% от общего объема продаж. Безрецептурные предназначены в первую очередь для симптоматического лечения (то есть для облегчения симптомов: боль, кашель), а не для лечения первопричины заболевания. Их главная цель — временное облегчение, тогда как для комплексной терапии обычно требуются рецептурные препараты и медицинское назначение.

«Если препарат, который пациент привык принимать, теперь продается по рецепту, ему следует обратиться к врачу для получения рецепта. Можно узнать о возможных аналогах, которые могут быть доступны без рецепта, — однако выбор аналога должен осуществляться строго на основании медицинских показаний. Можно задавать вопросы фармацевту в аптеке — он подберет подходящий препарат по действующему веществу и финансовым возможностям покупателя», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что важно помнить: любое лекарство имеет побочные эффекты и должно подбираться индивидуально. Правило «не заниматься самолечением» действует в отношении всех препаратов, продающихся в аптеке. Даже если лекарство продается без рецепта, консультация со специалистом никогда не будет лишней — врач учтет особенности здоровья и определит, подходит ли человеку данный препарат.

