Россиянам объяснили опасность покупки кофе из автоматов

Диетолог Микитюк: кофе из автоматов вызывает проблемы с ЖКТ и аллергии

Диетолог Людмила Микитюк рассказала, чем опасен кофе из автоматов, особенно в период жары, когда бактерии и микробы распространяются более активно. По словам эксперта, такой кофе может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и спровоцировать развитие аллергических реакций, сообщает NEWS.ru .

Диетолог отметила, что в таких автоматах зачастую нарушаются санитарные нормы, а покупатель никак не может этого проверить. Кроме того, в автоматах далеко не всегда используют качественное сырье.

По словам Микитюк, зерновой кофе из автомата – большая редкость. Как правило, потребитель приобретает растворимый кофе не самого лучшего качества с сухим молоком и сахаром.

Пластиковые стаканчики, в которые наливается кофе, также не отличаются хорошим качеством. При нагревании они могут выделять химические и другие вредные вещества, считает эксперт.

«Хороший молотый свежесваренный кофе, где вы видите, как и из чего он готовится — это вкусный, бодрящий, ароматный напиток, который подарит вам не только удовольствие, но и принесет пользу организму» – отметила Микитюк.

По словам эксперта, хороший качественный кофе в небольших дозах – прекрасный антиоксидант, который способствует незначительному снижению веса.