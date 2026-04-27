Россиянам объяснили, когда при высоком давлении необходимо вызывать скорую

Врач Косымский: звонить в скорую нужно, если давление резко выросло на 20 единиц

Заместитель главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Валентин Косымский рассказал, в каких случаях при повышенном давлении нужно вызывать скорую помощь, сообщает Газета.ru .

По словам специалиста, срочно звонить по номеру 103 следует при появлении тревожных симптомов: продолжительной головной боли, головокружения, тошноты или рвоты. Поводом для обращения также считается резкое повышение давления более чем на 20 единиц, если такие показатели нехарактерны.

Еще одна причина — отсутствие эффекта от назначенных препаратов при диагностированной гипертонической болезни.

«Что касается повышения давления, обратите внимание на сопутствующие симптомы. Если у вас появились продолжительная головная боль, головокружение, тошнота, рвота — это повод набрать номер 103. Также лучше позвонить в скорую, если изменение давление вам не свойственно, но оно резко повысилось на более чем 20 единиц. Еще один повод — повышение давление на фоне поставленного ранее диагноза „гипертоническая болезнь“, если при приеме назначенных препаратов ситуация не улучшается», — объяснил врач.

Косымский отметил, что обращение не всегда означает выезд бригады: решение принимает специалист. В диспетчерской службе круглосуточно работают врачи-консультанты, которые дают рекомендации и при необходимости направляют медиков.

