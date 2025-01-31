Россиянам объяснили, как связаны рак мозга и разговоры по мобильному

Научное сообщество уже на протяжении многих лет не приходит к единому мнению в вопросе о влиянии мобильного телефона на риск развития рака мозга. На сегодняшний день научно доказанных подтверждений связи рака мозга и смартфона нет, сообщил РИАМО врач-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

«Тем не менее учитывая неопределенность долгосрочных данных и продолжение исследований, рекомендуется соблюдать меры предосторожности: использовать гарнитуры или громкую связь, избегать длительных разговоров и не держать телефон слишком близко к телу», — сказал Басанов.

По его словам, в 2011 году RF-излучение было классифицировано Международным агентством по изучению рака (IARC) как «возможно канцерогенное» для человека (группа 2B). Это означает, что есть некоторая зависимость между радиочастотным излучением и риском возникновения рака, но она не доказана. Такой же классификации подвержены кофе и маринованные овощи.

Как добавил специалист, крупные эпидемиологические исследования, включая Interphone Study и шведское исследование под руководством профессора Леннарта Харделла, дали противоречивые данные. Исследование Interphone, охватившее 13 стран и более 5 тыс. случаев опухолей мозга, показало, что нет очевидной связи между появлением глиом, или раком мозга, и мобильным излучением. Но некоторые подгруппы пользователей, использовавшие телефон на протяжении 10 лет и дольше, демонстрировали повышенный риск, но эти данные не были достаточно убедительными для окончательных выводов.

Врач уточнил, что, с другой стороны, исследования на животных показали: сильное RF-излучение может вызывать опухоли. В 2018 году в США Национальный токсикологический институт провел масштабное исследование на мышах и крысах, которое выявило небольшой рост случаев рака сердца и мозга у самцов крыс, подвергшихся F-излучению, аналогичному мобильным телефонам. Однако уровни радиации, использованные в этом исследовании, были серьезно выше тех, с которыми сталкивается человек в обычной жизни.

«Многочисленные крупные обзоры литературы и мета-анализы данных не подтверждают, что между двумя этим вещами есть прямая. В 2020 году был проведен крупнейший в мире анализ данных, в ходе которого было изучено более 800 тыс. человек за 20 лет. Однако он не обнаружил повышенного риска развития опухолей у пользователей мобильных», — заключил доктор.