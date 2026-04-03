Россиянам объяснили, как проявляется аллергия на вербу

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что аллергию на вербу вызывают не «сережки», а невидимая пыльца растения. Симптомы могут впервые появиться даже во взрослом возрасте, сообщает RT .

По словам специалиста, пыльца ивы содержит белки, которые способны вызывать повышенную чувствительность организма. Именно она, а не пушистые «сережки», провоцирует реакцию.

«Ошибочно полагать, что реакцию провоцируют только пушистые „сережки“: аллергены содержатся именно в невидимой глазу пыльце», — подчеркнула специалист.

В ответ на вдыхание пыльцы могут возникнуть заложенность носа, чихание, зуд в носу и горле, покраснение глаз и слезотечение. В более тяжелых случаях появляются сухой кашель и затрудненное дыхание, что говорит о вовлечении нижних дыхательных путей.

«Что касается предрасположенности, то такая аллергия может развиться у любого человека. В медицинской практике часто встречаются случаи, когда симптомы впервые появляются во взрослом возрасте, даже если раньше подобных проблем не наблюдалось», — поделилась Уланкина.

Она добавила, что риск выше у людей со склонностью к аллергии, однако дебют возможен и без отягощенного анамнеза. Также возможна перекрестная реакция на пыльцу березы, ольхи, тополя и плодовых деревьев, а иногда — на фрукты и орехи в сезон цветения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.