Россиянам объяснили, как отличить микоплазменную пневмонию от ОРВИ
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Врача, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как отличить микоплазменную пневмонию от обычной ОРВИ, сообщает Life.ru.
Микоплазменная пневмония представляет собой вид инфекционного поражения легких, вызванный анаэробными микроорганизмами Mycoplasma pneumoniae. Они передаются воздушно-капельным путем. Обычно случаи заражения возникают в коллективах в холодное время года, особенно осенью и зимой. Наиболее подвержены заболеванию дети и молодые люди не старше 35 лет.
По словам врача, данная форма пневмонии классифицируется как атипичная, поскольку ее возбудитель является нетипичным для этой болезни и проявляется иначе. Часто болезнь начинается как обычное острое респираторное вирусное заболевание: наблюдаются головные боли, першение в горле, чувство усталости и повышение температуры тела до 38 градусов и выше, может возникнуть кашель. Однако в случае с микоплазменной пневмонией он может отсутствовать, и на передний план выходит боль в грудной клетке.
Кашель характеризуется приступообразностью, он изнуряющий, и без лечения его интенсивность возрастает, что может вызвать даже рвоту. В грудной клетке может появляться небольшое количество вязкой мокроты, также слышны хрипы в груди, добавила эксперт. Общая слабость усиливается, температура тела может достигать 39 градусов, беспокойство начинает вызывать боль в суставах и мышцах, у пациента возникают затруднения дыхания даже в состоянии покоя.
Если не проводить лечение своевременно, заболевание может привести к серьезным осложнениям, таким как дыхательная недостаточность и поражение других органов из-за прогрессирующего воспалительного процесса, заключила Демьяновская.