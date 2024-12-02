Россиянам объяснили, как отличить микоплазменную пневмонию от ОРВИ

Микоплазменная пневмония представляет собой вид инфекционного поражения легких, вызванный анаэробными микроорганизмами Mycoplasma pneumoniae. Они передаются воздушно-капельным путем. Обычно случаи заражения возникают в коллективах в холодное время года, особенно осенью и зимой. Наиболее подвержены заболеванию дети и молодые люди не старше 35 лет.

По словам врача, данная форма пневмонии классифицируется как атипичная, поскольку ее возбудитель является нетипичным для этой болезни и проявляется иначе. Часто болезнь начинается как обычное острое респираторное вирусное заболевание: наблюдаются головные боли, першение в горле, чувство усталости и повышение температуры тела до 38 градусов и выше, может возникнуть кашель. Однако в случае с микоплазменной пневмонией он может отсутствовать, и на передний план выходит боль в грудной клетке.

Кашель характеризуется приступообразностью, он изнуряющий, и без лечения его интенсивность возрастает, что может вызвать даже рвоту. В грудной клетке может появляться небольшое количество вязкой мокроты, также слышны хрипы в груди, добавила эксперт. Общая слабость усиливается, температура тела может достигать 39 градусов, беспокойство начинает вызывать боль в суставах и мышцах, у пациента возникают затруднения дыхания даже в состоянии покоя.

Если не проводить лечение своевременно, заболевание может привести к серьезным осложнениям, таким как дыхательная недостаточность и поражение других органов из-за прогрессирующего воспалительного процесса, заключила Демьяновская.