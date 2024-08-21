Россиянам неожиданную причину, из-за которой нужно срочно посетить стоматолога

сегодня в 17:55

Врач-стоматолог Виктория Шелудкова отметила, что проходить осмотр зубов необходимо минимум два раза в год. Однако, по ее словам, в некоторых случаях посещать специалиста нужно еще чаще, сообщает aif.ru .

Медик назвала неприятный запах изо рта одной из веских причин посетить стоматолога. Такой недуг в научной среде принято называть «галитозом».

«Помимо психологического, существует немало медицинских аспектов этой проблемы, требующих лечения. Причиной может выступать больной кишечник, а также заболевания полости рта и зубов», — предупредила эксперт.

Кроме того, незамедлительно обратиться к специалисту следует при зубной боли и кровоточивости десен. Это позволит выявить заболевания на ранней стадии, указала Шелудкова.

Также врач посоветовала прийти на прием в случае сухости во рту. Дефицит слюны может привести к развитию различных болезней полости рта, заключила стоматолог.