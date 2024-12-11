Россиянам назвали признаки, по которым можно распознать запущенный цирроз печени

На начальных этапах цирроз печени не отличается выраженными симптомами. Однако более тяжелые формы заболевания проявляют себя действительно серьезными признаками.

По словам врача, цирроз печени представляет собой состояние, которое проявляется фиброзом и изменением нормальной структуры печени с образованием узлов.

Согласно информации от специалиста, основными причинами, приводящими к развитию цирроза, являются: вирусные гепатиты, включая вирусы гепатита В, С и D, и алкоголь, а именно его систематическое употребление в течение более 10 лет. Риск значительно увеличивается при потреблении от 40 до 80 граммов чистого этанола в день на протяжении как минимум пяти лет.

При этом женщины оказываются в более уязвимом положении по сравнению с мужчинами. Также к циррозу могут приводить аутоиммунные нарушения (аутоиммунный гепатит и первичный билиарный цирроз), заболевания желчных путей (обструкция вне печени, а также первичный склерозирующий холангит), метаболические нарушения (гемохроматоз, болезнь Вильсона-Коновалова, муковисцидоз и порфирии), проблемы с венозным оттоком (синдром Бадда-Киари, веноокклюзионная болезнь и тяжелые формы сердечной недостаточности), а также воздействие токсинов и химических веществ.

Кардашова рассказала, что симптоматика цирроза печени включает в себя: повышенную утомляемость, снижение массы тела, изменения в сознании и поведении, ухудшение аппетита, желтушность кожи и белковых оболочек глаз (иктеричность), потемнение мочи, обесцвечивание стула, дискомфорт и болевые ощущения в животе, тяжесть в правом подреберье, отеки, носовые кровотечения, микрокровотечения десен или геморроидальных узлов, а также подкожные гематомы, частые бактериальные инфекции (например, в дыхательных путях), снижение либидо и зуд кожи.

На начальной стадии заболевания, как правило, нет ярко выраженных признаков. При более серьезных формах могут проявиться осложнения, такие как: асцит (патологическое скопление жидкости в брюшной полости), кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка и печеночная энцефалопатия (нарушение когнитивных функций на фоне нарастающей печеночной недостаточности), заключила врач.