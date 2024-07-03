Россиянам назвали необычные симптомы инфаркта

Инфаркт миокарда — очень серьезное и опасное состояние. Важно научиться вовремя распознавать его симптомы. Врач-кардиолог Сергей Васильев рассказал о необычных признаках недуга — это боли в нижней челюсти, локте или мизинце, сообщает «ФедералПресс» .

Самым первым типичным симптомом инфаркта является боль за грудиной или в области сердца, которая может отдавать в спину, руку или шею, рассказал медик. Боль носит жгучий, пекущий или давящий характер. Она не зависит от позы или дыхания и связана с физнагрузкой.

У мужчин подобное проявление может возникнуть в 40-50 лет, у женщин — в 50-60 лет.

Среди необычных симптомов инфаркта Васильев выделил боли в нижней челюсти, локте или мизинце. Кроме того, боль может локализоваться в плече, руке или лопатке, без боли за грудиной.

Инфаркт может протекать и безболезненно, заявил врач. В таком случае он характеризуется резкой слабостью, аритмией, холодным потом, тахикардией или обморочными состояниями.

При появлении первых симптомов инфаркта необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Врач посоветовал разжевать таблетку аспирина до приезда медиков, прилечь, избегать физнагрузок, расстегнуть тугую одежду и обеспечить приток свежего воздуха. Можно положить на грудь горчичник.